Какие препараты могут помочь при тяжести в животе

Есть несколько групп препаратов, которые могут помочь облегчить симптомы. Для улучшения переваривания пищи можно использовать такую группу препаратов, как ферменты, сорбенты, пробиотики и пищеварительные добавки, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии (ИФМХ) Пироговского университета Майя Цицуашвили.

Переедание может служить реальной угрозой здоровью человека, ведь желудок растягивается, что приводит к дискомфорту и нарушению работы всего желудочно-кишечного тракта. Кроме того, избыточное количество пищи может вызывать процессы брожения и гниения в кишечнике, что ведет к образованию газов и вздутию живота.

«Первая группа – ферменты, растительного или животного происхождения. Это могут быть препараты на основе панкреатина («Мезим», «Панкреатин»), которые помогают расщеплять жиры, белки и углеводы, что обеспечивает их усвоение в тонкой кишке, тем самым помогают нормализовать процесс пищеварения. Также может помочь креон, обеспечивающий лучшее распределение ферментов, и препарат «Юниэнзим с МПС» на основе папаина и симетикона, который облегчает как само пищеварение с усвоением белков, жиров и углеводов, так и способствует облегчению метеоризма», – заметила специалист.

Такие препараты стоит применять при хроническом панкреатите или муковисцидозе, а также для стимуляции процесса переработки пищи у людей со здоровой пищеварительной системой, когда наблюдаются погрешности в рационе, есть проблемы с тщательным пережевыванием еды или человек мало двигается.

«Вторая группа – сорбенты, в том числе активированный уголь, помогают утилизировать ненужные вещества, которые попали в организм извне или образовались внутри него. Вредные молекулы (токсины, газы) притягиваются и удерживаются на поверхности частицы сорбента», – заметила Цицуашвили.

Важно учитывать, что сорбенты имеют противопоказания, например, не рекомендуются при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни желудка, кровотечениях в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), кишечной непроходимости, повышенной чувствительности к компонентам препарата.

«Третья группа – пробиотики. Они восстанавливают микрофлору кишечника, содержат полезные бактерии, помогающие перевариванию пищи, особенно важны после приема жирной и тяжелой пищи. И, наконец, пищеварительные добавки. Это желчегонные средства (активируют выработку желчи), гепатопротекторы (поддерживают функцию печени), активированный уголь (помогает при вздутии и метеоризме)», – заключила Цицуашвили.

Перед приемом любых лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом, так как у них есть свои границы и правила применения. Игнорирование предостережений может не только снизить эффективность, но и навредить.