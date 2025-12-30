Как выйти с новогодних каникул без ущерба для здоровья

Длительные новогодние праздники могут стать серьёзным испытанием для организма, но правильно подготовившись, можно избежать стресса при возвращении к рабочим будням. Елена Жураковская — врач-невролог клиники Федеральной сети экспертной онкологии «Евроонко» в Санкт-Петербурге — в беседе с «Чемпионатом» дала шесть рекомендаций, которые помогут сохранить режим и хорошее самочувствие.

«Приближаются длинные новогодние праздники, а с ними долгожданные застолья, встречи с друзьями, подарки. Но, к сожалению, это имеет и обратную сторону: сбой в режиме, переедание, алкоголь (зачастую в большом количестве). К тому же праздники неизбежно закончатся и можно испытать на себе трудность возвращения на работу после долгого перерыва», — отмечает эксперт.

Чтобы быстро восстановить режим, Елена Жураковская советует соблюдать следующие правила.

Перед Новогодней ночью приготовления к празднику нужно завершить заранее, а последние часы посвятить отдыху, спокойным делам, или недолго поспать. Новогоднее празднование, как правило, растягивается на несколько дней. Однако необходимо спланировать всё так, чтобы минимум 2-3 дня перед выходом на работу начать соблюдать обычный режим, то есть ложиться и вставать как в рабочие дни. Некоторым требуется больше дней, особенно если празднование было бурным и длительным или если проблемы со сном были и до начала длинных выходных. Нужно соблюдать умеренность в употреблении алкоголя. Кроме прочих вредных влияний на организм, он может существенно нарушить сон и привести к тяжёлым сбоям режима. Используйте новогодние выходные для активного отдыха. Не залёживайтесь в постели, сходите на прогулку, желательно с умеренной физической нагрузкой, чтобы к вечеру в обычное время лечь спать. Если вы на праздники уезжаете, то необходимо вернуться за 2-3 дня до выхода на работу, чтобы успеть восстановиться после поездки, привыкнуть к смене климата. Если у вас есть хронические заболевания, то следует воздерживаться от длительных ночных бдений, алкогольных возлияний и других излишеств. Вам нужно соблюдать такой же режим, отказываться от алкоголя и поддерживать диету в соответствии с вашим диагнозом.