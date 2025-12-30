Врач пояснил, как сохранить здоровье в новогодние каникулы

Новогодние праздники - время отдыха, застолий и зимних забав. Однако долгие выходные могут стать испытанием для организма. Как провести их с максимальной пользой для физического самочувствия, "Российской газете" рассказала Ольга Федосеева, врач-терапевт ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.

Питание: умеренность и правильная подготовка

Ключевой принцип - умеренность.

"Выбирайте больше овощей и нежирных блюд, избегайте переедания", - советует терапевт.

Важна и подготовка к праздничному ужину: не стоит приходить на него голодным. В день застолья обязательно нужно легко позавтракать и пообедать (овощи, белок, сложные углеводы), а за 1-2 часа до события сделать легкий перекус, например отварными овощами, йогуртом, творогом, фруктом или орехами.

Активный отдых и режим сна

Новый год - это шанс восстановить силы. Врач рекомендует проводить больше времени на свежем воздухе, отдавая предпочтение регулярным прогулкам.

"Легкая активность перед застольем улучшает обмен веществ и снижает чувство усталости. После застолья короткая прогулка тоже поможет пищеварению", - поясняет Ольга Федосеева.

Для москвичей и гостей столицы отличным вариантом могут стать праздничные площадки, например на Воробьевых горах, в рамках проекта "Зима в Москве".

Не менее важен и полноценный отдых: старайтесь сохранять режим сна, чтобы оставаться бодрыми и легче вернуться в рабочий ритм после каникул.

Вода, тепло и контроль хронических болезней

"Тяжелые блюда и алкоголь дают нагрузку на пищеварение и почки. Пейте воду регулярно: 1-2 стакана перед застольем, стакан воды перед сном", - напоминает врач о водном балансе.

На зимних прогулках важно одеваться по погоде и не допускать переохлаждения.

Отдельное внимание - пациентам с хроническими заболеваниями. Им необходимо продолжать прием лекарств по графику даже в праздники. При гипертонии нужно контролировать количество соленых закусок и алкоголя. При диабете - не приходить голодными, контролировать углеводы и уровень глюкозы. При заболеваниях ЖКТ - избегать жирного, жареного, острого и есть небольшими порциями. При проблемах с желчным пузырем - проявлять осторожность с жирными и жареными блюдами.

Следуя этим простым, но эффективным советам, можно встретить Новый год не только весело, но и с заботой о своем здоровье, сохранив бодрость и хорошее самочувствие на все каникулы.