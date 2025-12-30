Названы неочевидные причины нарушения сна

Психолог-консультант, член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Вероника Ахметова считает, что зачастую бессонницу вызывает не плохой режим, а другая, менее очевидная причина. Их специалистка раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Самым неочевидным провокатором нарушений сна Ахметова назвала информационную усталость, вызванную перегрузом новостями и экранным шумом. Она объяснила, что мозг воспринимает непрерывный поток сигналов об угрозах и проблемах как сообщение об опасности. Из-за этого повышается уровень гормона стресса кортизола, а гормона сна мелатонина, наоборот, снижается, объяснила психолог.

«Снизить влияние информационного шума поможет дневник потребления контента, который надо вести два-три дня. В него нужно записывать, что именно вы смотрите, когда и как меняется состояние до и после. Это помогает увидеть, какой контент сильнее всего заводит нервную систему», — порекомендовала Ахметова.

Также она призвала соблюдать правила информационной гигиены. Для этого стоит установить жесткий лимит времени, которое можно выделить на новости. Например, можно прекращать их читать после восьми вечера или минимум за два часа до сна. Ахметова также посоветовала включать на устройствах за пару часов до сна ночной режим.

Ранее старший научный сотрудник по изучению поведения во сне в корпорации RAND Венди Троксэл заявила, что для устранения бессонницы человек должен спать в комфортных условиях. По ее мнению, правильно подобранная подушка может значительно улучшить сон.