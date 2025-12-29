В Минздраве рассказали, как пожилым людям «пережить» праздники

Чтобы сохранить хорошее самочувствие после праздничного застолья, пожилым людям следует скорректировать рацион, избегать суетливой атмосферы за столом и соблюдать умеренность при приеме пищи. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

© Российская Газета

"С возрастом значительно увеличивается распространенность возраст-ассоциированных заболеваний, включая сахарный диабет, артериальную гипертонию, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы", - перечислила Ольга Ткачева.

Тем, у кого есть хронические заболевания, лучше адаптировать меню праздничного стола, это снизит риск обострения хронических состояний, указала эксперт.

Так, при сахарном диабете надо контролировать потребление углеводов. Рекомендуется выбирать цельнозерновые продукты, при необходимости использовать натуральные подсластители. Также стоит отдавать предпочтение фруктовым десертам или порционным сладостям с пониженным гликемическим индексом.

Если у человека артериальная гипертония, то нужно избегать избытка соли, провоцирующего повышение давления. Поэтому лучше готовить блюда дома, не пересаливая их, для усиления вкуса использовать травы и специи и по возможности не употреблять готовые соленые продукты и соусы.

При почечной недостаточности важно контролировать поступление калия и фосфора. В связи с этим стоит ограничить богатые калием продукты, такие как бананы и картофель; следить за потреблением молочных продуктов и орехов, избегать тяжелых белковых блюд и копченостей. Также следует выбирать щадящие способы приготовления овощей.

Если ваши близкие страдают деменцией, то больше внимания уделите не меню, а самой атмосфере праздника. Она должна быть спокойной, не перегруженной шумом. Дайте возможность старшему поколению поучаствовать в выборе еды, предложите им два-три понятных варианта блюд, подавайте кушанья небольшими порциями. Традиционные блюда могут вызывать у бабушек и дедушек приятные воспоминания и создавать ощущение безопасности.

В целом в пожилом возрасте лучше получать меньше калорий и больше нутриентов: белка, кальция, витамина D, клетчатки. Во время еды надо соблюдать умеренность, принимать пищу неторопливо и небольшими порциями, добавила специалист.