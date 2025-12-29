Эксперт дал простые советы для быстрого и легкого засыпания

Специальные аксессуары не только полезны, но и рекомендованы. Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал, как легко и быстро заснуть. По его словам, на помощь могут прийти маска для сна, беруши, а также очки, которые блокируют синий свет.

Маска для сна с полным блокированием света обязательна, особенно при использовании светотерапии в вечернее время. Беруши снижают воздействие внешних шумов, что особенно важно в зимний период, когда окна часто закрыты, а шум от отопительных систем возрастает. Очки, блокирующие синий свет (с жёлтым или оранжевым фильтром), незаменимы после 20:00. Использование этих аксессуаров повышает эффективность гигиены сна на 40–60%.

Быстрые советы на сегодняшнюю ночь