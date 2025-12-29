Эксперт дал простые советы для быстрого и легкого засыпания

Эксперт дал простые советы для быстрого и лёгкого засыпания
Специальные аксессуары не только полезны, но и рекомендованы. Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал, как легко и быстро заснуть. По его словам, на помощь могут прийти маска для сна, беруши, а также очки, которые блокируют синий свет.
Маска для сна с полным блокированием света обязательна, особенно при использовании светотерапии в вечернее время. Беруши снижают воздействие внешних шумов, что особенно важно в зимний период, когда окна часто закрыты, а шум от отопительных систем возрастает. Очки, блокирующие синий свет (с жёлтым или оранжевым фильтром), незаменимы после 20:00. Использование этих аксессуаров повышает эффективность гигиены сна на 40–60%.
Быстрые советы на сегодняшнюю ночь
- Выключите все экраны за 90 минут до сна, замените на чтение бумажной книги под тёплым светом.
- Выпейте 200 мл тёплого молока с щепоткой корицы или травяной чай без кофеина.
- Выполните пять минут дыхания четыре–семь–восемь: вдох на четыре секунды, задержка на семь, выдох на восемь.
- Наденьте маску для сна и беруши, даже если кажется, что «всё тихо» — свет и звук незаметны, но разрушают структуру сна.
- Встаньте на одну минуту у окна, если есть уличный свет, пусть он попадет на сетчатку даже через стекло — это сигнал для мозга о начале нового циркадного цикла.