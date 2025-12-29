Кому употребление кофе после новогодней ночи грозит инсультом

Крепкий кофе и рассол могут ухудшить состояние после новогодней ночи. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она напомнила, что гулянья в новогоднюю ночь являются большим стрессом, потому что лишают организм сна. Это негативно сказывается на выработке соматотропного гормона, отвечающего за восстановление.

"При этом часто организму дают чуть ли не пятикратную пищевую нагрузку, с которой ему сложно справиться. И все это происходит в условиях ночи, когда способствующие расщеплению еды ферменты вообще не должны вырабатываться", – пояснила эксперт. «Неудачным решением для восстановления организма будет желание выпить крепкий кофе, чай или энергетики. Эти напитки содержат кофеин, который усугубляет обезвоживание и включает симпатическую нервную систему. То есть возбуждает уставший организм, который таким способом как бы берет энергию взаймы. Это может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до инсультов и инфарктов», – Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

По ее словам, некоторые ошибочно начинают повышать уровень энергии за счет сладких продуктов, что нарушает микробиом. Это приводит к размножению патогенных бактерий, не дающих организму вырабатывать вещества против интоксикации. Таким образом, состояние усугубляется, предупредила Соломатина.

Также эксперт не рекомендовала пить утром рассол.

"Если он из-под квашеной капусты или огурцов собственного приготовления, то содержит полезные лактобактерии, минералы, витамин С, которые помогают быстрее восстановиться. Однако в нем много соли, а ее особенно вредно употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с проблемами почек и склонностью к отекам", – пояснила диетолог.

Для восстановления Соломатина порекомендовала пить щелочную жидкость, в качестве которой подойдет минеральная вода с лимоном.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что лекарства нельзя запивать горячей водой. Она может изменяет скорость всасывания веществ, объяснила эксперт.