Нарколог Исаев назвал замедляющие опьянение закуски

Существует ряд продуктов, способных снижать скорость опьянения. Блюда, которые замедляют всасывание алкоголя, перечислил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

По его словам, в первую очередь — это плотная еда, например картофельное пюре или другие блюда с достаточным объемом и содержанием сложных углеводов. Также таким эффектом обладают продукты с большим содержанием жирных кислот — рыба, авокадо, растительные масла или мясо.

— На практике оптимальная закуска — это не какой-то «чудо-продукт», а правильная, полезная и достаточно плотная еда: сочетание белков, жиров и сложных углеводов. И, конечно, обильное питье, лучше всего — чистая негазированная вода, — пояснил эксперт.

Также лучше не есть соленые, острые, маринованные или жирные блюда. При поступлении алкоголя в организм они могут только ухудшить самочувствие.

Отдельно нарколог предупредил: плотная и жирная еда не защищает от негативных последствий употребления алкоголя и не снижает его вред для организма. Эти продукты просто помогают медленнее пьянеть, передает «Газета.ру».

Хорошая закуска также помогает уменьшить похмелье. Врач-нефролог Дарья Садовская рекомендовала во время застолья алкоголь стоит употреблять медленно и обязательно вместе с едой.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.