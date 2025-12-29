Пять неочевидных причин повышенной чувствительности зубов

Это одна из самых распространённых жалоб пациентов. Как рассказала «Чемпионату» заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько причины гиперестезии (повышенной чувствительности зубов) часто лежат не на поверхности и связаны с образом жизни и привычками.

Специалист выделила несколько ключевых факторов, которые истончают эмаль или оголяют чувствительные участки зуба: