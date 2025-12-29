Ортодонт назвала пять неочевидных причин повышенной чувствительности зубов
Это одна из самых распространённых жалоб пациентов. Как рассказала «Чемпионату» заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько причины гиперестезии (повышенной чувствительности зубов) часто лежат не на поверхности и связаны с образом жизни и привычками.
Специалист выделила несколько ключевых факторов, которые истончают эмаль или оголяют чувствительные участки зуба:
«Гиперестезия — это сигнал о функциональных или структурных изменениях. Оптимальная тактика — полноценная диагностика у врача. Только после определения причины можно выбирать подход: реминерализацию, коррекцию техники гигиены, лечение дёсен, защиту эмали или терапию бруксизма», — резюмировала Виктория Радько.