Приседания для сердца: кому они спасут жизнь, а кому строго запрещены

Профессор Сергей Бубновский называет приседания одним из главных упражнений для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, актуальным даже в преклонном возрасте. Однако пользу это движение приносит только при правильном дозировании и учете противопоказаний.

Эффект от приседаний напрямую зависит от техники их выполнения. Упражнение может носить как аэробный, так и силовой характер. Аэробная нагрузка возникает при многократном повторении в течение продолжительного времени. Например, три подхода по десять раз в минуту на протяжении 15–20 минут. В этом случае пульс достигает примерно 140–145 ударов в минуту, что тренирует выносливость сердца и сосудов. Если хотите силовую нагрузку, надо делать 20 повторений с отягощением в одном подходе. Здесь частота сердечных сокращений обычно не превышает 120 ударов, а в работе участвуют в основном мышцы, отмечает в своем блоге Сергей Бубновский.

Несмотря на очевидную пользу, приседания подходят не всем. Их нельзя выполнять при ряде заболеваний: коксартроз и гонартроз, а также асептический некроз. Упражнение может навредить при геморрое, опущении внутренних органов и любых формах грыж живота. Серьезным противопоказанием является и мерцательная аритмия.

При этом приседания рекомендуют при гипертонической болезни, сердечной недостаточности и для облегчения головных болей напряжения. Упражнение включают в программы для диабетиков и пациентов с варикозной болезнью. Приседания помогают восстановиться после инфаркта миокарда, помогая мягко тренировать сердечную мышцу.

