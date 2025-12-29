Профилактика простуд через остеопатию: улучшаем циркуляцию и иммунитет
С наступлением холодов тема профилактики ОРВИ становится особенно актуальной. Помимо классических советов существует эффективный, но неочевидный метод — остеотерапия. Это не лечение простуды, а системная работа с телом, направленная на укрепление естественных защитных сил и создание среды, в которой вирусам сложно закрепиться. Остеотерапевт, косметолог Людмила Елисавецкая рассказала, как это сделать.
Как остеотерапия работает против простуд
Остеопатический подход основан на простом принципе: здоровье всего организма зависит от слаженной работы всех его систем и структур. «Для иммунитета ключевую роль играют две вещи: оптимальное кровообращение и свободный отток лимфы. Именно по этим жидкостям перемещаются иммунные клетки. Если в теле есть зоны хронического напряжения, смещения или дисбаланса (даже незначительные), они создают „заторы“ на пути жизненно важных потоков», — рассказывает специалист.
Вот на чем, по словам нашего эксперта, должен сфокусироваться остеотерапевт при профилактике простуд:
- Освобождение грудобрюшной диафрагмы. Эта главная дыхательная мышца — «насос» для лимфы и венозной крови. Ее напряжение из-за стресса, сидячей работы ухудшает дренаж из легких и грудной полости, где находится тимус — «школа» иммунных клеток. Остеотерапевт мягко восстанавливает ее подвижность.
- Оптимизация работы шейного отдела и грудной клетки. Напряженные мышцы шеи, смещенные позвонки могут нарушать иннервацию и кровоснабжение ЛОР-органов. Работа с ребрами и грудным отделом позвоночника улучшает дыхательную функцию, что важно для вентиляции легких.
- Нормализация ликвородинамики. Циркуляция спинномозговой жидкости напрямую влияет на функцию центральной нервной системы, которая управляет всеми процессами, включая иммунный ответ.
- Работа с внутренними органами (висцеральная техника). Легкие, бронхи, печень, кишечник — все они связаны фасциальными оболочками. Их подвижность и хорошее кровоснабжение — основа крепкого иммунитета. Особое внимание уделяется кишечнику, где сосредоточено до 70% иммунных клеток.
Результат остеопатической профилактики
Когда мы говорим о профилактике ОРВИ с помощью остеопатии, мы имеем в виду не «волшебную таблетку», а комплексное укрепление организма. Вот как это работает:
- Улучшение микроциркуляции крови и лимфы во всех тканях.
- Улучшение венозного оттока от головы, снижение риска заложенности носа и гайморитов.
- Нормализация работы нервной системы, повышение стрессоустойчивости, а стресс — известный угнетатель иммунитета.
- Восстановление правильного глубокого дыхания, что насыщает кровь кислородом.
- Общее повышение жизненного тонуса и сопротивляемости.
Важно помнить: остеотерапия — не панацея и не заменяет здоровый образ жизни, правильное питание и закаливание. Это тонкая настройка организма, которая убирает внутренние препятствия для его самостоятельной работы.
«Оптимально пройти 2-3 профилактических сеанса до начала сезона простуд, чтобы дать телу ресурс справляться с нагрузками», — подчеркивает Людмила.
Таким образом, остеотерапия предлагает комплексный немедикаментозный путь к укреплению иммунитета. Воздействуя на причину застойных явлений, она помогает телу создать мощный естественный барьер против вирусов и бактерий.