Профилактика простуд через остеопатию: улучшаем циркуляцию и иммунитет

С наступлением холодов тема профилактики ОРВИ становится особенно актуальной. Помимо классических советов существует эффективный, но неочевидный метод — остеотерапия. Это не лечение простуды, а системная работа с телом, направленная на укрепление естественных защитных сил и создание среды, в которой вирусам сложно закрепиться. Остеотерапевт, косметолог Людмила Елисавецкая рассказала, как это сделать.

Как остеотерапия работает против простуд

Остеопатический подход основан на простом принципе: здоровье всего организма зависит от слаженной работы всех его систем и структур. «Для иммунитета ключевую роль играют две вещи: оптимальное кровообращение и свободный отток лимфы. Именно по этим жидкостям перемещаются иммунные клетки. Если в теле есть зоны хронического напряжения, смещения или дисбаланса (даже незначительные), они создают „заторы“ на пути жизненно важных потоков», — рассказывает специалист.

Вот на чем, по словам нашего эксперта, должен сфокусироваться остеотерапевт при профилактике простуд:

Освобождение грудобрюшной диафрагмы. Эта главная дыхательная мышца — «насос» для лимфы и венозной крови. Ее напряжение из-за стресса, сидячей работы ухудшает дренаж из легких и грудной полости, где находится тимус — «школа» иммунных клеток. Остеотерапевт мягко восстанавливает ее подвижность. Оптимизация работы шейного отдела и грудной клетки. Напряженные мышцы шеи, смещенные позвонки могут нарушать иннервацию и кровоснабжение ЛОР-органов. Работа с ребрами и грудным отделом позвоночника улучшает дыхательную функцию, что важно для вентиляции легких. Нормализация ликвородинамики. Циркуляция спинномозговой жидкости напрямую влияет на функцию центральной нервной системы, которая управляет всеми процессами, включая иммунный ответ. Работа с внутренними органами (висцеральная техника). Легкие, бронхи, печень, кишечник — все они связаны фасциальными оболочками. Их подвижность и хорошее кровоснабжение — основа крепкого иммунитета. Особое внимание уделяется кишечнику, где сосредоточено до 70% иммунных клеток.

Результат остеопатической профилактики

Когда мы говорим о профилактике ОРВИ с помощью остеопатии, мы имеем в виду не «волшебную таблетку», а комплексное укрепление организма. Вот как это работает:

Улучшение микроциркуляции крови и лимфы во всех тканях.

Улучшение венозного оттока от головы, снижение риска заложенности носа и гайморитов.

Нормализация работы нервной системы, повышение стрессоустойчивости, а стресс — известный угнетатель иммунитета.

Восстановление правильного глубокого дыхания, что насыщает кровь кислородом.

Общее повышение жизненного тонуса и сопротивляемости.

Важно помнить: остеотерапия — не панацея и не заменяет здоровый образ жизни, правильное питание и закаливание. Это тонкая настройка организма, которая убирает внутренние препятствия для его самостоятельной работы.

«Оптимально пройти 2-3 профилактических сеанса до начала сезона простуд, чтобы дать телу ресурс справляться с нагрузками», — подчеркивает Людмила.

Таким образом, остеотерапия предлагает комплексный немедикаментозный путь к укреплению иммунитета. Воздействуя на причину застойных явлений, она помогает телу создать мощный естественный барьер против вирусов и бактерий.