Ученый раскрыл идеальный порядок употребления блюд на Новый год

Блюда лучше пробовать в определённой последовательности, чтобы снизить нагрузку на пищеварение и избежать переедания. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Сергей Солодников.

По словам учёного, начинать ужин стоит с лёгких овощных салатов без майонеза — они стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. Затем можно переходить к холодным закускам: солёным огурцам, грибам, нежирному заливному. Только после этого допустимо пробовать более тяжёлые блюда, такие как оливье, «шуба» или холодец, так как пищеварительная система к этому моменту уже будет активно работать.

«Горячее блюдо стоит пробовать в последнюю очередь — это позволит не переесть сначала и даст чувство сытости от уже съеденного, а также обеспечит правильную последовательность переваривания — от лёгких волокон к сложным белкам и жирам», — пояснил Солодников.

Специалист также рекомендует запивать праздничные блюда только несладкой водой без газа и не пить во время пережёвывания пищи, чтобы дать ей пропитаться ферментами. Исключение — очень сухие продукты, такие как мясо или выпечка.

Учёный напомнил, что поздние застолья и сбитый режим сна в новогоднюю ночь могут привести к гормональной перестройке, которая влияет на давление, пульс и самочувствие. Чтобы уменьшить негативные последствия, он советует прекратить приём пищи за час до сна и постараться проснуться утром в привычное время.