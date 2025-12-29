Нарколог рассказал о пользе безалкогольной новогодней ночи

Новогодний стол часто ассоциируется с алкогольными напитками, однако отказ от их употребления может подарить настоящее праздничное настроение, избавляя от утреннего дискомфорта и плохого самочувствия. Такое мнение выразил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

По словам специалиста, трезвый Новый год является залогом хорошего самочувствия, что является ключевым фактором для отличного настроения.

По словам Холдина, отказ от алкоголя в новогоднюю ночь позволит избежать утренних головных болей, упадка сил и отечности. Человека ждет крепкий сон и прилив энергии для активного отдыха: игр на свежем воздухе, прогулок и катания на лыжах. Вы встретите новый год в бодром расположении духа и с нормальным артериальным давлением». Специалист также подчеркнул, что подобный способ проведения праздника позволит полноценно отдохнуть во время каникул и вернуться к работе с новыми силами.

Нарколог в беседе с "Радио1" также акцентировал внимание на том, что особенно важно встречать Новый год без алкоголя в семьях, где есть дети, чтобы они понимали, что получать удовольствие от праздника можно и без спиртного.

