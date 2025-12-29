Любителей клубники и яблок предупредили о серьезных последствиях

Некоторым людям лучше отказаться от употребления яблок, киви и клубники, предупредил терапевт Дональд Грант. О серьезных последствиях любви к этим продуктам он предупредил в беседе с Mirror.

По словам Гранта, его пациенты нередко сталкиваются с трудностями при усвоении фруктозы — сахара, содержащегося во фруктах.

«Это может привести к появлению таких симптомов, как вздутие живота, повышенное газообразование и даже диарея. В некоторых случаях фрукты могут спровоцировать аллергическую реакцию. В частности, яблоки являются одним из наиболее распространенных продуктов, вызывающих синдром оральной аллергии (ОАС). В этом случае пища вызывает реакцию иммунной системы из-за того, что белки фруктов похожи на белки пыльцы», — объяснил он.

Наряду с яблоками, грушами, сливами, манго и вишней, такую реакцию могут вызывать клубника, киви и авокадо. К симптомам ОАС врач отнес отек вокруг губ, полости рта и языка, тошноту и даже удушье. Если человеку трудно усваивать фруктозу, Грант рекомендовал избегать употребления таких фруктов.

