Кардиолог объяснил, что значит «праздничное сердце»

Алексей Алексеенко, главный специалист кардиолог, заведующий организационно-методическим отделом Кузбасского кардиодиспансера рассказал, что значит "синдром праздничного сердца".

"Синдром праздничного сердца", как отметил специалист, можно констатировать в ситуациях с кардиологическими проблемами из-за вредных привычек. Обильное переедание, алкоголь, курение являются основными причинами различного вида аритмий, в том числе жизненно опасных.

Специалист также подчеркивает, что у каждого это может проявиться по-разному: от ощущения перебоев в работе сердца, учащенного сердцебиения, до обморочного состояния и даже остановки сердца. Поэтому при появлении первых признаков этого синдрома необходимо обращаться за медицинской помощью.