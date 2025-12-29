Какие позы для сна помогут справиться с болью

Помощь для спины ночью: эти позы для сна помогут справиться с болью
При болях в спине качество сна напрямую зависит от выбранной позы. Ключевая задача – обеспечить поддержку естественного изгиба позвоночника и снять напряжение с мышц. Хотя универсального решения нет, специалисты выделяют несколько наиболее физиологичных позиций.
Рекомендуемые позы для сна
- На боку с подушкой между коленей. Слегка согните ноги под углом примерно 60 градусов. Подушка, размещённая между колен, предотвращает перекос таза и уменьшает нагрузку на поясницу. Для большего комфорта можно подкладывать дополнительную опору под верхнюю ногу.
- На спине с валиком под коленями. Размещение валика (например, свёрнутого одеяла) под коленями поддерживает поясничный отдел, предотвращая её провисание. Если боль сохраняется, допустимо подложить небольшую плоскую подушку под поясницу.
- Поза "эмбриона". Лёжа на боку, подтяните колени к груди, слегка округлив спину. Для баланса рекомендуется использовать подушку между колен.
- Промежуточная поза ("полубок-полуспина"). Расположитесь на спине, положив вдоль тела длинную подушку или валик, чтобы слегка развернуться на бок. Это снижает нагрузку на позвоночник, позволяя плавно менять положение.
Чего следует избегать
- Сон на животе: Эта поза увеличивает прогиб в пояснице и часто усугубляет боль.
- Неподходящая подушка: Слишком высокая или низкая подушка нарушает положение шеи и спины.
- Скрученные позы: Положения, в которых таз и плечи повёрнуты в разные стороны, создают излишнее напряжение.
Важность спальных принадлежностей
- Матрас должен быть средней жёсткости: слишком мягкий приводит к провисанию, а жёсткий создаёт точки давления.
- Подушка должна заполнять пространство между головой, плечами и матрасом, поддерживая шейный отдел.
Практические советы
- Экспериментируйте с разными позами и подушками для поддержки.
- Планируйте смену положения тела несколько раз за ночь.
- Избегайте резких движений при поворотах.
- Регулярные укрепляющие упражнения для спины в дневное время улучшат качество сна.
Если боль сохраняется, несмотря на изменение позы, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Правильная организация сна – важный шаг к восстановлению здоровья спины, передаёт дзен-канал "О здоровье: с медицинского на русский".