Какие позы для сна помогут справиться с болью

При болях в спине качество сна напрямую зависит от выбранной позы. Ключевая задача – обеспечить поддержку естественного изгиба позвоночника и снять напряжение с мышц. Хотя универсального решения нет, специалисты выделяют несколько наиболее физиологичных позиций.

Рекомендуемые позы для сна

На боку с подушкой между коленей. Слегка согните ноги под углом примерно 60 градусов. Подушка, размещённая между колен, предотвращает перекос таза и уменьшает нагрузку на поясницу. Для большего комфорта можно подкладывать дополнительную опору под верхнюю ногу.

На спине с валиком под коленями. Размещение валика (например, свёрнутого одеяла) под коленями поддерживает поясничный отдел, предотвращая её провисание. Если боль сохраняется, допустимо подложить небольшую плоскую подушку под поясницу.

Поза "эмбриона". Лёжа на боку, подтяните колени к груди, слегка округлив спину. Для баланса рекомендуется использовать подушку между колен.

Промежуточная поза ("полубок-полуспина"). Расположитесь на спине, положив вдоль тела длинную подушку или валик, чтобы слегка развернуться на бок. Это снижает нагрузку на позвоночник, позволяя плавно менять положение.

Чего следует избегать

Сон на животе: Эта поза увеличивает прогиб в пояснице и часто усугубляет боль.

Неподходящая подушка: Слишком высокая или низкая подушка нарушает положение шеи и спины.

Скрученные позы: Положения, в которых таз и плечи повёрнуты в разные стороны, создают излишнее напряжение.

Важность спальных принадлежностей

Матрас должен быть средней жёсткости: слишком мягкий приводит к провисанию, а жёсткий создаёт точки давления.

Подушка должна заполнять пространство между головой, плечами и матрасом, поддерживая шейный отдел.

Практические советы

Экспериментируйте с разными позами и подушками для поддержки.

Планируйте смену положения тела несколько раз за ночь.

Избегайте резких движений при поворотах.

Регулярные укрепляющие упражнения для спины в дневное время улучшат качество сна.

Если боль сохраняется, несмотря на изменение позы, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Правильная организация сна – важный шаг к восстановлению здоровья спины, передаёт дзен-канал "О здоровье: с медицинского на русский".