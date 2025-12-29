Эксперт назвал безопасную альтернативу энергетикам

Безопасной заменой энергетикам, помогающей быстро взбодриться, стал доступный и знакомый напиток. Речь идет о чае, который при умеренном употреблении отлично помогает проснуться. Об этом рассказал врач Иван Еременко.

Ранее ученые отмечали, что креатин по утрам помогает поддерживать энергию, называя его "топливом" для уставших клеток. При нехватке сна организм стремительно расходует АТФ, а креатин помогает быстрее восполнять эти запасы. Еременко уточнил, что креатин играет важную роль в клеточном энергетическом обмене, участвуя в быстром восстановлении АТФ.

По словам специалиста, при недосыпе, когда нейроны и мышцы буквально "пожирают" АТФ, фосфокреатин выступает в роли буфера и временно поддерживает энергетический баланс. При этом он подчеркнул, что креатин не устраняет последствия хронического недосыпа, а лишь частично сглаживает дефицит энергии. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Говоря о более мягких и безопасных способах взбодриться утром, Еременко отметил, что стоит обратить внимание на немедикаментозные и питательные факторы: умеренный кофеин (кофе или зеленый чай), достаточное потребление витаминов группы B и магния, утреннюю гидратацию, белковый завтрак и воздействие дневного света, передает Ugra-news.ru.