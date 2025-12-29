Почему БАДы не помогут вам избавиться от похмелья

В арсенале народных средств и лекарственных препаратов для борьбы с похмельем есть множество вариантов. Однако их эффективность вызывает сомнения, а некоторые из них могут нанести дополнительный вред организму, пострадавшему от алкоголя. Об этом заявил психиатр-нарколог и главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, как сообщает пресс-служба министерства.

Большинство так называемых средств от похмелья способны лишь частично облегчить симптомы, такие как тошнота и головная боль, отметил специалист.

«Ожидание, что лекарства и биологически активные добавки помогут, не только необоснованно, но и опасно. Они не влияют на основное негативное воздействие алкоголя на организм, включая повреждения сердечно-сосудистой системы, печени и мозга, а в некоторых случаях могут даже усилить этот эффект», — подчеркнул Холдин в беседе с «Радио 1».

Нарколог объяснил, что обезболивающие препараты увеличивают нагрузку на почки и печень, а лекарства с фенобарбиталом в сочетании с алкоголем могут вызвать психоз или даже кому.

Холдин также отметил, что попытки снять симптомы похмелья новой порцией алкоголя, кофеином или энергетическими напитками только усугубляют ситуацию. Единственным надёжным способом избежать похмелья является отказ от употребления спиртного.