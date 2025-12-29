Назван простой способ улучшить общее качество рациона

Замена привычных перекусов на миндаль или добавление небольшой порции орехов в ежедневный рацион может существенно повысить качество питания. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные национального обследования питания и здоровья США (NHANES) за 2017–2023 годы. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали питание 4333 детей и подростков и 10 925 взрослых и смоделировали три сценария: замену всех «твердых перекусов» миндалем на равную калорийность, замену миндалем только «неполезных» перекусов, оставив «здоровые», и добавление к привычному рациону 30 г или 50 г миндаля в день.

Во всех вариантах с миндалем рацион в расчетах содержал меньше добавленного сахара, соли и насыщенных жиров, а также больше клетчатки, растительного белка, моно- и полиненасыщенных жиров и магния. Итоговый индекс качества питания HEI-2020 повышался: с 52,4 в реальном рационе до 59,6 при полной замене перекусов и до 60,6 при замене только «неполезных» перекусов. Добавление миндаля давало 59,2 (30 г) и 61,4 (50 г). Самые заметные улучшения приходились на детей и подростков — группы, которые получают больше всего калорий из перекусов.

Исследователи подчеркивают, что речь идет о расчетных сценариях, а не о прямом эксперименте с людьми, но такие модели помогают оценить, как выбор перекуса может влиять на качество питания на уровне населения.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление орехов может быть связано с более низким риском депрессивных симптомов.