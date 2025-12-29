Как компенсировать недостаток солнечного света зимой

Недостаток солнечного света — ключевой патогенетический фактор зимней бессонницы. Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», как это компенсировать. По словам врача, недостаток яркого света (более 10000 люкс) в утренние часы нарушает синхронизацию супрахиазматического ядра гипоталамуса, что приводит к сдвигу циркадного ритма и снижению амплитуды суточных колебаний мелатонина.

«Компенсация осуществляется через светотерапию: ежедневное 30–60-минутное воздействие ярким белым светом (10 000 люкс) в течение первого часа после пробуждения. Это не просто «освещение», а фармакологически активное вмешательство, доказавшее эффективность в исследованиях», — сказал эксперт.

Альтернативно — утренние прогулки на свежем воздухе, даже в пасмурную погоду: даже при облачности уровень освещённости может достигать 5000–10 000 люкс. Важно: светотерапия должна применяться без очков и в состоянии бодрствования — просмотр экранов или чтение под светом не эквивалентны.