Эксперт назвал главные правила выбора одежды для зимних прогулок

Старший инструктор-методист отделения лечебной физкультуры АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», как выбрать одежду для зимних прогулок. При −5 °C достаточно трёх слоёв: термобельё (синтетика или меринос), флисовый или шерстяной утепляющий слой и ветрозащитная куртка (мембрана или плотная ткань).

При −15 °C добавляют более толстый утеплитель (пух, синтепон) и ветронепроницаемую внешнюю одежду. При −25 °C рекомендуется термобельё, плотный утепляющий слой (лучше пуховой или из современного синтетического утеплителя) и жёсткая ветро- и морозозащитная оболочка. Принцип слоистости ключевой: базовый слой отводит влагу, утепляющий сохраняет тепло, внешний защищает от ветра и влаги. При активной ходьбе избыточное утепление ведёт к перегреву и потере тепла — лучше немного мёрзнуть в начале прогулки.

«Обувь должна быть на 0,5–1 размер больше, с мембраной или мембраноподобной подкладкой, термоизоляцией и нескользящей подошвой. Детям и пожилым людям требуется повышенное внимание: у детей терморегуляция несовершенна, у пожилых снижена чувствительность к холоду. Им нельзя гулять при −20 °C и ниже», — сказал эксперт.

Признаки переохлаждения — побледнение кожи, вялость, дрожь. Лучше одевать детей «как себя плюс один слой», но без перегрева. Важно закрывать шею, уши и кисти — основные зоны теплопотерь.