Врач перечислил опасные сочетания продуктов

Употребление большого количества разных видов мяса с картошкой и макаронами или десертами может привести к образованию пищевого комка, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Новогодние праздники — время серьезной нагрузки на пищеварительную систему. Избыток жирной, жареной, соленой и сладкой пищи в сочетании с алкоголем может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ, включая гастрит, панкреатит, холецистит и синдром раздраженного кишечника. Особенно опасны так называемые конфликтные сочетания блюд.

«Например, сочетание жирных мясных закусок (например, свинины или утки) с молочными продуктами (сыром, сметаной) замедляет пищеварение и повышает нагрузку на поджелудочную железу. Алкоголь с газированными напитками усиливает всасывание этанола и раздражает слизистую желудка. Смешивание большого количества разных видов мяса (копченого, соленого, жареного) с крахмалосодержащими гарнирами (картофель, макароны) и сладкими десертами создает пищевой комок, который трудно переваривается и может вызывать вздутие, тошноту, изжогу и даже острый панкреатит у предрасположенных лиц», — рассказал врач.

Также не стоит сочетать алкоголь с жирной рыбой (семга, сало, селедка в масле) — это усиливает секрецию желчи и может спровоцировать желчную колику при наличии камней в желчном пузыре.

«Еда, приготовленная 31 декабря и хранившаяся до 2 января, особенно в условиях домашнего хранения без строгого соблюдения температурного режима, представляет серьезный риск. Многие салаты содержат майонез — среду, благоприятную для размножения бактерий. При комнатной температуре уже через 2–3 часа в них могут накапливаться токсины кишечной палочки, сальмонелл или стафилококка. Повторное охлаждение и разогрев таких блюд не устраняют уже образовавшиеся токсины, что может привести к пищевой токсикоинфекции: рвоте, диарее, обезвоживанию. Особенно опасны блюда с яйцами, рыбой, молочными компонентами и домашними соусами», — заметил доктор.

У пожилых, детей и людей с ослабленным иммунитетом последствия могут быть тяжелыми — вплоть до госпитализации. Чтобы избежать проблем, салаты и закуски следует готовить небольшими порциями, хранить не более суток в холодильнике и не оставлять на столе дольше одного-двух часов.