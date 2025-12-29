Хирург посоветовал есть холодец при переломах

В блюде собраны необходимые элементы для быстрого восстановления костей.

Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов.

«Холодец — наше всё. Конечно. Все необходимые строительные материалы для скорейшего сращения, заживления переломов костей в нём имеются. Поэтому едим много холодца в процессе заживления».

Ранее Асланов назвал средний возраст возникновения остеохондроза. Недуг развивается после 30-35 лет, пояснил он.