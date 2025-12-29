Врач рассказал о главных причинах вызова скорой в новогодний праздник

Главврач Кузбасской клинической станция скорой медицинской помощи Сергей Киреев назвал самые популярные причины вызова "скорой" на новогодних праздник.

© Vse42.ru

По словам эксперта, более 50% вызовов медиков связано с подъемом температуры в связи с распространением ОРВИ. По словам Сергея Киреева, в этом случае необходимо обращаться в поликлинику, и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Вторая причина – зимние развлечения в общественных местах. При этом случается очень много травм.Также распространенной причиной является обморожение, поэтому, напоминает врач, необходимо утепляться в той степени, какой этого требует прогноз погоды. Речь о полном, стандартном комплекте для утепления: шапки, шарфы, варежки, и др.,

Ещё одна наиболее распространённая причина – пиротехника. Использовать необходимо в пустом пространстве и не допускать, чтобы их брали дети. Недопустимым является их использование в закрытом помещении.