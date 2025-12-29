Как вечерняя физическая активность влияет на сон в зимнее время

Упражнения перед сном в зимний период требуют дифференцированного подхода. Сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату» о том, как вечерние тренировки влияют на качество сна в холодное время.

«Интенсивные аэробные нагрузки за два-три часа до сна повышают температуру тела и активируют симпатическую нервную систему, что угнетает засыпание. Однако умеренные формы — йога, растяжка, дыхательные практики, медитативная ходьба — способствуют парасимпатическому доминированию и снижению кортизола. Особенно эффективны практики, сочетающие дыхание с визуализацией (например, техника 4–7–8)», — сказал эксперт.

Важно при этом, что физическая активность должна быть регулярной и приходиться на утро или день — это усиливает эффект светотерапии и синхронизирует циркадные ритмы. Ночная активность, даже лёгкая, не должна быть стимулирующей.