Диетолог предупредил об опасности холодца

Употребление традиционного холодца, богатого насыщенными жирами и пищевой солью, может стать причиной развития не только ожирения, но и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов, а также сахарного диабета второго типа. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Эксперт отметила, что исходя из российских и международных рекомендаций, суточная норма потребления насыщенных жиров не должна превышать 10 процентов от общей калорийности рациона питания. Соответственно, если взять рацион в две тысячи калорий, то это будет всего 22 грамма.

Кроме того, утверждение, что употребление холодца полезно для укрепления связок и суставов, а также упругости кожи не совсем верно.

«Поскольку поступающие с пищей белки под действием пищеварительных ферментов расщепляются в нашем пищеварительном тракте до аминокислот, не совсем верным будет считать, что увеличение употребления пищевого коллагена будет способствовать преимущественному синтезу именно собственного коллагена», — пояснила Стародубова.

Диетолог добавила, что здоровому человеку можно употреблять холодец, но порция не должна быть большой — максимум 100-150 граммов.

А еще лучше заменить традиционное новогоднее блюдо заливным из нежирного белого мяса (курица, индейка или рыба), особенно, если блюдо будет с овощами и зеленью, что обогатит его витаминами и минералами.