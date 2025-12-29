Секрет активного долголетия: простые привычки, с которых надо начать день

Первые минуты после пробуждения могут повлиять на качество и продолжительность жизни, особенно после 60 лет. Нужно мягко пробудить тело, снять напряжение и правильно начать день.

Эти простые утренние привычки не потребуют усилий, но всего пять минут у вас будет заряд бодрости на весь день. Не вставая с кровати, мягко вращайте щиколотками и запястьями. Это простое движение разгоняет кровь после ночного застоя, «перекалибровывает» чувство равновесия и посылает мозгу сигнал готовности, отмечает канал «Психология и Факты».

Прежде чем встать с кровати, уделите минуту глубокому дыханию. Пять медленных вдохов и выдохов помогут окончательно проснуться, а также снизят уровень гормонов стресса. Затем сделайте легкую гимнастику: наклоны шеи, вращения плечами и подтягивание коленей к груди. Это пробуждает мышцы и разгоняет кровь.

Затем натощак выпейте стакан теплой воды. Она мягко запускает работу пищеварительной и выделительной систем. Кроме того, водичка восполняет потерю жидкости за ночь и помогает организму проснуться без лишнего стресса, в отличие от кофеина.

Кстати, перед сном тоже полезно сделать несколько простых упражнений. Например, покрутить стопами и потянуть носки на себя. Всего за пару минут можно разогнать кровь и снять нагрузку с сосудов.