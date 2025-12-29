Кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия объяснила, как снизить холестерин без последствий.

"Первый вопрос, надо ли холестерин понижать. Это самое главное. Потому что, если у вас нет рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, то понижение холестерина может привести, например, к развитию депрессии", - отметила врач.

Она уточнила, что есть исследования, подтвердившие это. По словам кардиолога, если все же есть необходимость снижать холестерин, то следует учитывать важную роль физических нагрузок и сокращения рафинированных углеводов (это те самые углеводы, которые прошли промышленную обработку, в результате лишившись клетчатки, витаминов и минералов).

"Все рафинированное надо убрать: белый хлеб, белый рис, сахар, соль", - считает Ольга Бокерия.

При этом она добавила, что общее количество жиров в рационе желательно в районе 15 процентов от общего количества съеденного. По возможности надо сократить в рационе животные белки и жиры. Полностью отказываться от жирного нельзя.

Кардиолог также указала на особое значение стресса.