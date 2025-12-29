Какие продукты могут помочь организму после праздников

После праздничных излишеств многие задумываются о «чистке» организма. Действительно ли нужны специальные детокс-программы и какие продукты реально помогают? На эти вопросы в беседе с «Чемпионатом» ответила профессор, доктор медицинских наук, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская.

Эксперт развенчала популярный миф: организм отлично очищается сам благодаря печени, почкам, кишечнику и коже.

«Нет никаких научных доказательств, что специальные детокс-диеты делают это лучше, чем наше тело самостоятельно. Детокс-программы — это больше маркетинговый ход», — утверждает Каневская.

Однако помочь телу быстрее справиться с последствиями праздников всё же можно. Во-первых, нужно скорректировать питание: следует перейти на лёгкий средиземноморский тип рациона — больше рыбы, овощей и цельнозерновых продуктов. Во-вторых, требуется увеличить потребление чистой воды (можно с лимоном и имбирём) до 40-50 мл на кг веса, чтобы поддержать выделительную систему.

Профессор Каневская отмечает, что некоторые продукты особенно полезны для восстановления организма. Зелёные овощи (брокколи, шпинат) содержат антиоксиданты для печени, свёкла поддерживает её работу, а цитрусовые, имбирь, кисломолочные продукты и специи вроде куркумы и чеснока помогают пищеварению и снижают воспаление.

Важный шаг для долгосрочного результата — понять индивидуальные реакции организма. Для этого Светлана Каневская рекомендует провести исследование на пищевую непереносимость FOX на 286 пищевых продуктов, чтобы выявить продукты в «красной зоне». Их стоит исключить из меню на 30 дней, а затем постепенно возвращать, отслеживая самочувствие. Такой подход помогает наладить пищеварение и усвоение питательных веществ.