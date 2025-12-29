С какими лекарствами опасно сочетать статины

Статины нельзя сочетать с рядом противогрибковых средств, антибиотиков, иммунодепрессантов и даже с грейпфрутом — такие комбинации могут резко повысить риск мышечных осложнений. Об этом изданию The Conversation рассказала Дипа Камдар, старший преподаватель фармацевтической практики Кингстонского университета.

«Статины в целом считаются безопасными и хорошо изученными препаратами, но их взаимодействие с другими лекарствами часто недооценивают», — отмечает Камдар.

По ее словам, особую осторожность нужно соблюдать при приеме симвастатина и аторвастатина, которые расщепляются в печени с участием фермента CYP3A4.

Когда этот фермент блокируется, уровень статинов в крови может повышаться.

«В результате возрастает риск побочных эффектов со стороны мышц — от боли и слабости до крайне редкого, но опасного состояния, рабдомиолиза», — поясняет эксперт.

К препаратам, которые мешают метаболизму статинов, относятся противогрибковые средства, такие как кетоконазол, некоторые антибиотики, включая эритромицин, иммунодепрессанты вроде циклоспорина, а также сердечные препараты — амиодарон и дилтиазем.

«Эти лекарства конкурируют за одни и те же ферментные системы в печени, из-за чего статины начинают накапливаться в организме», — говорит Камдар.

Даже продукты питания могут играть роль.

«Грейпфрут содержит вещества, блокирующие CYP3A4 в кишечнике, поэтому в кровь попадает больше статина, чем ожидалось. Этот эффект выражен не у всех препаратов одинаково, но для некоторых он клинически значим», — предупреждает специалист.

При этом эксперт подчеркивает, что серьезные осложнения встречаются редко. Вероятность того, что мышечные симптомы действительно вызваны статинами, составляет менее 10%, а рабдомиолиз развивается лишь у нескольких человек на миллион. Небольшое повышение уровня глюкозы в крови, которое иногда наблюдается на фоне лечения, также не «перевешивает» пользы от снижения риска инфаркта и инсульта.