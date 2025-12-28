Кардиолог перечислил витамины и микроэлементы, необходимые организму зимой
Можно помогать организму справляться с нагрузкой в холодное время года. Кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин рассказал «Чемпионату», какие витамины и микроэлементы необходимы зимой для поддержания нормального функционирования сердечно-сосудистой системы.
Врач посоветовал добавить в рацион несколько важных нутриентов.
- Витамин D (жирная рыба, яичный желток, обогащённые продукты, солнечный свет) — регулирует ренин-ангиотензиновую систему, снижает воспаление, улучшает эндотелиальную функцию.
- Омега-3 (лосось, скумбрия, льняное масло, рыбий жир) — снижает триглицериды, оказывает антиаритмическое, антиагрегантное действие.
- Магний (орехи, семена тыквы, зелёные овощи, какао, цельнозерновые) — улучшает проводимость, снижает спазм сосудов, предотвращает тромбообразование.
- Калий (бананы, картофель, шпинат, авокадо, курага, тыква) — контролирует артериальное давление, уравновешивает натрий.
- Витамин К2 (твёрдные сыры, яичный желток) — участвует в предотвращении кальцификации сосудов.
- Антиоксиданты: витамин С, Е, селен (цитрусовые, киви, сладкий перец, миндаль, бразильские орехи) — защищают эндотелий от окислительного стресса.