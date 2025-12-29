Врачи предупредили о скрытой опасности алкоголя для зрения

В преддверии новогодних праздников специалисты обращают внимание на важность заботы о здоровье глаз, которое может подвергаться неочевидным рискам во время торжеств.

Особую озабоченность медиков вызывает влияние алкоголя на зрение. Согласно данным, опубликованным в авторитетном журнале Ophthalmology, чрезмерное употребление спиртных напитков повышает вероятность развития катаракты и возрастной макулодистрофии. Для людей с глаукомой крепкий алкоголь представляет особую опасность, так как может вызывать резкие колебания внутриглазного давления и нарушать кровоснабжение зрительного нерва.

Специалисты напоминают, что наиболее агрессивное воздействие на сосуды оказывают крепкие напитки и игристые вина. В качестве ключевого принципа сохранения здоровья глаз рекомендуется умеренность в употреблении алкоголя.

Помимо этого, в праздничный период глазам могут угрожать и другие факторы: искры от бенгальских огней, частицы конфетти и искусственного снега, способные вызвать раздражение или микротравмы. Длительное напряжение зрения от экранов гаджетов в затемнённом помещении может усугубить симптомы синдрома "сухого глаза", а неосторожное использование фейерверков чревато серьёзными травмами.

Для безопасного празднования офтальмологи советуют соблюдать дистанцию при запуске салютов, использовать увлажняющие капли для глаз в помещениях с сухим воздухом и обязательно чередовать употребление алкогольных напитков с водой, чтобы избежать обезвоживания организма. Эти простые меры помогут встретить Новый год, сохранив хорошее самочувствие и здоровье зрения, передает Inkazan.ru.