Какие народные методы борьбы с похмельем только «продлевают страдания»

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин заявил, что многие народные методы борьбы с похмельем лишь еще сильнее ухудшат самочувствие. Их врач перечислил в разговоре «Лентой.ру».

Прежде всего нарколог призвал не пытаться облегчить похмелье с помощью алкоголя.

«Попытки опохмелиться пивом или более крепкими спиртными напитками только усугубят интоксикацию организма. Таким способом вы не поправите здоровье, а, наоборот, продлите страдания. Кроме того, это идеальный путь к запойному состоянию», — предупредил врач.

Он добавил, что не нужно пытаться облегчить похмелье с помощью обезболивающего и других медикаментов. Любые препараты усилят нагрузку на печень, которая и без этого работает на износ, чтобы нейтрализовать вредное воздействие алкоголя на организм.

Еще одним вредным методом борьбы с похмельем Тюрин считает плотный прием пищи. Жирный холодец, рассол из-под консервации, острый суп и другие тяжелые для переваривания блюда могут привести к приступу гастрита или панкреатита, объяснил он.

Также врач предупредил, что в состоянии похмелья крайне опасно ходить в баню или принимать контрастный душ. Резкие перепады температур могут спровоцировать сильный спазм сосудов и, как следствие, скачки артериального давления и даже сердечный приступ, предупредил нарколог.

Ранее Тюрин рассказал, как помочь близкому человеку с алкогольной зависимостью. Так, он посоветовал завести так называемый «дневник падения».