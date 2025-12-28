Сколько мандаринов можно есть на Новый год

Взрослым не стоит есть больше трех мандаринов в день, а детям лучше не есть больше одного мандарина, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Для здорового взрослого оптимально ограничиться двумя-тремя плодами. Такой объём покрывает суточную потребность в витамине С и не нагружает пищеварение. Конечно, в новогоднюю ночь можно съесть и больше, — реакция организма зависит от индивидуальной переносимости, но именно «пару штук» врачи считают безопасной нормой. Детям до трёх лет достаточно одного небольшого мандарина в сутки», – отметил врач.

Мандарин — продукт низкокалорийный, большая часть которого состоит из воды. Он приносит пользу иммунитету, помогает во время простуды, улучшает пищеварение за счёт пищевых волокон. Но именно из-за кислот и сахаров мандарины могут быть не всегда безвредными.