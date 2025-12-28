Популярный «здоровый» завтрак может быть опасен для здоровья

Он может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови. Британский врач Сэм Уоттс предупредил о рисках, связанных с одним из самых популярных «здоровых» завтраков — овсяной кашей.

По его словам, неправильно подобранный вид овсянки может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, негативно влияет на энергию, сон и настроение, а в долгосрочной перспективе повышает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если мы едим обработанную или быстрорастворимую овсянку, которая очень мелко измельчена, она быстро переваривается и вызывает значительные скачки сахара в крови. Это очень вредно», — объясняет доктор.

Однако, по его словам, цельнозерновая овсянка крупного помола действует иначе: она медленнее усваивается, помогает стабилизировать уровень глюкозы и даже способствует его снижению. Такой овёс содержит больше клетчатки, включая бета-глюкан, который помогает снизить уровень холестерина.