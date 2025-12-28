Почему зубная щетка должна «ночевать» в морозилке

Идея хранить зубную щетку в морозилке поначалу кажется странной. Однако этот метод помогает бороться с бактериями. Влажная щетка, оставленная в теплой ванной комнате, становится идеальной средой для размножения микробов. А в низкой температуре они умирают.

Сначала хорошенько промойте щетку под горячей водой, затем просушите, чтобы не осталось лишней влаги. После этого заверните ее в чистый пакет или салфетку и поместите в морозилку минимум на один-два часа, а лучше на ночь, советует канал «Большое сердце».

Практика показала и дополнительные плюсы этого способа. Щетинки после заморозки становятся более упругими. Охлажденная щетка дает освежающий эффект, помогая быстрее проснуться утром. Кроме того, исчезает характерный неприятный запах, который иногда появляется у щеток со временем, и срок ее службы может увеличиться.

Конечно, существуют и альтернативные методы дезинфекции: обдавание кипятком, ополаскивание перекисью водорода или использование специального УФ-стерилизатора. Однако заморозка выглядит как один из самых простых и доступных вариантов.

