Нутрициолог посоветовала не «заморачиваться» с правильным питанием в праздники

В преддверии длинных новогодних каникул фитнес-коуч и эксперт по питанию Полина Гром рекомендует не впадать в крайности, пытаясь сделать все праздничные блюда «правильными». По ее мнению, чрезмерный фанатизм может лишить человека радости от праздника.

© ГлагоL

По словам нутрициолога, стремление приготовить исключительно ПП-версии оливье, пиццы или торта часто указывают на нездоровые ограничения в обычной жизни. Именно после таких жестких диет человек срывается «сильный зажор» во время праздников. Она рекомендует адекватно и с пониманием относиться к себе и еде, отмечает канал радиостанции «Говорит Москва».

Гром советует не корить себя за гастрономические излишества. Вероятная прибавка в весе за каникулы будет состоять не только из жира, а, например, из задержавшейся в организме жидкости. Во время праздников важно сохранять физическую активность и рациональное отношение к своему здоровью. Нутрициолог призывает найти золотую середину между отказом от вкусной еды и безудержным перееданием.

Ранее диетолог подсказала, как не переесть за новогодним столом. По словам эксперта, за 2-3 часа до застолья надо обязательно поесть. Начать празднование на рекомендует с овощного салата, заправленного маслом и лимонным соком, писал «ГлагоL».