Нутрициолог объяснил, как худеть без ссор в семье

Решение одного из членов семьи изменить питание и начать худеть нередко вызывает напряжение и недовольство у близких. Как избежать конфликтов и при этом снизить вес, рассказала Life нутрициолог, автор системы «Код стройности» Юлия Кашапова.

© Unsplash

По ее словам, ключевая ошибка — попытка навязать новые правила питания силой. Гораздо эффективнее вовлекать семью постепенно, превращая изменения в совместный и понятный процесс. Она советует делать покупки продуктов вместе, обращать внимание на состав и постепенно менять привычки, не создавая ощущения запретов. Полезную еду можно подать как интересный выбор, а не как наказание.

Кашапова также отметила, что здоровое питание не исключает удовольствий. Совместное приготовление еды, пикники на природе, блюда на гриле помогают сохранить привычный формат семейного общения и снижают сопротивление переменам.

«Постепенные изменения в рационе и образе жизни — ключ к успеху. Важно помнить, что здоровый образ жизни — это не диета, а стиль жизни», — отметила Кашапова.

Правильное питание является одним из ключевых факторов долголетия и напрямую влияет на функциональность организма, рассказала врач-диетолог XFIT Айлин Царькова. По ее словам, рацион определяет качество и долговечность работы клеток, поскольку именно питание обеспечивает организм энергией и необходимыми веществами.