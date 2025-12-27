Врач рассказал, что поможет стабилизировать уровень сахара в крови

Естественное освещение может стать дополнительным фактором контроля при сахарном диабете 2 типа. Согласно последним исследованиям, пребывание при дневном свете в течение дня способствует более стабильному уровню глюкозы в крови по сравнению с условиями искусственного освещения.

Об этом написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Эффект объясняется влиянием солнечного света на синхронизацию циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. Их правильная работа оптимизирует метаболические процессы: способствует более эффективному сжиганию жиров и снижает резкие колебания сахара, что в целом делает обмен веществ более сбалансированным.

Стоит подчеркнуть, что речь не идёт о замене терапии, а лишь о потенциально полезном дополнении к образу жизни.