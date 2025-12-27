От какой сладости нужно отказаться людям с заболеваниями сердца

Британский врач общей практики Крис Стил обратился к пациентам, принимающим сердечные препараты. По его словам, употребление некоторых популярных сладостей, в том числе чёрной лакрицы (солодки), может привести к жизнеугрожающим осложнениям.

© Чемпионат.com

Как объяснил специалист, солодка содержит глицирризин. Это вещество опасно взаимодействует с сердечными гликозидами, например, с дигоксином, который назначают для лечения сердечной недостаточности и аритмий. Сочетание может вызвать нерегулярное сердцебиение и даже инфаркт.

Кроме того, солодка снижает уровень калия в организме, что усиливает токсичность дигоксина и может привести к опасному состоянию — дигиталисной интоксикации. Это также опасно для пациентов, принимающих диуретики (мочегонные) и препараты для снижения давления, так как усиливает риск аритмий, слабости и судорог.

Специалист настоятельно рекомендует пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и тем, кто принимает любые лекарства, проконсультироваться с врачом перед употреблением продуктов с солодкой. Это касается не только конфет, но и выпечки, некоторых напитков, чаёв и пищевых добавок, содержащих этот натуральный экстракт.