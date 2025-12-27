Эксперт перечислил лучшие зимние виды спорта для всей семьи

Это отличная возможность укрепить здоровье и провести время на свежем воздухе. Старший инструктор-методист отделения лечебной физкультуры АО «Медицина» Кирилл Антонов назвал «Чемпионату» лучшие зимние виды спорта для всей семьи. Наиболее универсальными считаются прогулки на беговых лыжах и катание на коньках: они подходят как младшим школьникам (с шести–семи лет при наличии базовой координации), так и подросткам, а также взрослым.

«Лыжные прогулки особенно полезны — они улучшают микроциркуляцию, стимулируют дыхание и повышают уровень интерферонов, что способствует укреплению иммунитета. Катание на коньках задействует крупные мышечные группы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и вестибулярный аппарат, но требует осторожности на скользком льду», — сказал эксперт.

Однако при обострении бронхиальной астмы, ИБС, аритмиях, эпилепсии или тяжёлых формах сколиоза некоторые виды активности могут быть противопоказаны — перед стартом сезона желательна консультация врача. Специальной спортивной подготовки не требуется, но рекомендуется начинать с коротких, неинтенсивных сессий (20–30 минут), постепенно увеличивая длительность.

Для поддержания здоровья достаточно двух–трёх занятий в неделю по 40–60 минут. Важно использовать качественную экипировку, особенно защитные шлемы для детей, и не заниматься при температуре ниже –15–20°C или сильном ветре.