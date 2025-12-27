Стоматолог объяснила, чем опасен чай матча для зубов

Чай матча способен окрашивать зубную эмаль сильнее кофе и заметно портить цвет улыбки. Об этом «Ленте.ру» рассказала стоматолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Цыбина, пояснив, что проблема связана с составом и формой самого напитка.

По ее словам, матча представляет собой порошок, который полностью остается во рту при употреблении, а не настой, как обычный чай. Частицы с высокой концентрацией пигментов дольше задерживаются на поверхности зубов, особенно в пришеечной зоне и между зубами. Дополнительную роль играют танины и хлорофилл — именно они помогают пигментам быстро закрепляться на эмали. На светлых зубах зеленовато-желтый оттенок матчи заметен сильнее, чем коричневый след после краткого контакта с кофе. В этом смысле матча уступает только красному вину.

«Мелкие частицы порошка с высокой концентрацией пигментов дольше держатся на поверхности зубов, прилипают к белковой пленке и делают налет более плотным и заметным», — объяснила Цыбина.

Горячие напитки температурой выше 60–65 градусов могут вызывать повреждение зубной эмали, особенно если сочетать их с холодной пищей или мороженым, рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.