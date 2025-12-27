Как защитить сердце от резких перепадов температуры

Кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Владимировна Сайно объясняет, как перепады температуры могут негативно сказываться на организме, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Врач отмечает, что резкие колебания температуры воздуха представляют большую угрозу для здоровья человека. Исследования показывают, что перепады температуры в диапазоне от 1 до 10°С не оказывают значительного влияния на здоровых людей, однако изменения в пределах 10–15 °С могут быть ощутимы, а свыше 15 °С – весьма опасны.

Особенно вредны резкие переходы из теплых помещений на мороз – например, выход из комнаты с температурой +25 °С на улицу при -30 °С создает разницу в 55 °С. Это может вызвать обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. При таких перепадах увеличивается нагрузка на сердце. Также отмечается, что резкие изменения температуры способствуют выработке гистамина, что может спровоцировать аллергические реакции у людей, ранее не страдавших от них.

Чтобы минимизировать негативные последствия перепадов температуры, Ольга Сайно рекомендует одеваться по погоде, включать в рацион витамины и избегать резких выходов на холод. Она подчеркивает важность учета других метеорологических факторов, таких как влажность и скорость ветра, которые также влияют на здоровье человека.