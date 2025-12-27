Ученые выяснили, какой известный фрукт снижает вес

Ежедневное употребление манго в сочетании с пробиотиками может снижать воспаление и улучшать отдельные когнитивные функции у людей с избыточным весом и ожирением. Отмечается, что такое меню приводило к снижению уровня провоспалительного цитокина TNF-α в крови и умеренному улучшению рабочей памяти.

Что касается участников с нормальным весом, то у них противовоспалительный эффект не наблюдался. Однако улучшались показатели внимания и скорости обработки информации.

Авторы связывают эффект с полифенолами манго — галлотаннинами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. У людей с ожирением их биодоступность снижена, но пробиотики способствовали превращению этих соединений в активные метаболиты и изменяли состав микробиоты кишечника, увеличивая долю Lactobacillus и Lachnospiraceae.

Исследователи подчеркивают, что работа носит пилотный характер, однако результаты указывают на потенциальную роль сочетания фруктов и пробиотиков в снижении воспаления и поддержке когнитивных функций у людей с нарушенным обменом веществ.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров объяснил, почему новогодние праздники не спасут от выгорания.