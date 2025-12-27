Встречаем Новый год с диабетом: как составить безопасное меню

Сахарный диабет второго типа сегодня встречается все чаще. Однако об этой болезни знают до обидного мало. Как же быть, если на новогодний праздник к вам пришел гость с таким диагнозом? Советами делятся человек с диабетом Дмитрий Копылов и диетолог Антон Романов.

Опасность для диабетика представляет не сам сахар, а его неусвоение. Гормон инсулин, который помогает клеткам поглощать глюкозу, либо не вырабатывается, либо его слишком мало. Это приводит к росту уровня сахара в крови. Спровоцировать его могут не только конфеты или сахар в чае, но и «быстрые углеводы» — те, что мгновенно усваиваются. Именно их потребление нужно сводить к минимуму, поясняет канал «АиФ-Самара».

Быстрые углеводы прячутся во вкусном, но вредном: выпечке, белом хлебе и рисе, картофеле, меде, соках, сладкой газировке и даже некоторых фруктах. Совсем без углеводов обойтись нельзя, но лучше выбирать «медленные». Они расщепляются долго, не вызывая резкого скачка сахара. Такие есть в гречке, овсянке, буром рисе, чечевице, бобовых, цельнозерновом хлебе и большинстве овощей.

Первое и главное правило: алкоголь для диабетиков крайне нежелателен. Врачи допускают лишь символическое исключение вроде бокала сухого вина. Лучшим напитком для них является простая вода. Соки, даже свежевыжатые, и сладкая газировка под запретом. Диетолог советует обратить внимание на продукты со стевией. Этот натуральный подсластитель почти не влияет на уровень сахара.

Выбирая блюда, отдавайте предпочтение нежирному мясу: говядине, птице, а лучше рыбе. Крупы тем полезнее, чем дольше они варятся, но не стоит разваривать их в липкую массу. Макароны лучше брать из твердых сортов пшеницы. Сыр выбирайте с жирностью до 35%. Фрукты разрешены далеко не все, а разрешенные — в небольших количествах. Гарниром идеально послужат овощи, грибы или зелень.

Готовить лучше на пару, запекать или тушить с минимальным количеством масла. Растительные масла — оливковое, льняное, кунжутное — предпочтительнее подсолнечного. Будьте осторожны с соусами и приправами: в них часто добавляют сахар. Простое правило для составления тарелки: половину должны занимать овощи, четверть — белок, еще четверть — сложные углеводы.

Во сколько обойдется такой прием? Копылов предлагает в качестве примера праздничное меню. На первое подать легкий овощной суп-пюре или куриный с фрикадельками. На второе можно выбрать запеченную курицу с гречкой, рыбу с овощным пюре или индейку с тушеными овощами. Салат из свежих овощей заправить оливковым маслом. Напитки — несладкий компот или морс. Приобрести продукты для такого стола обойдется примерно в 2800 рублей.

