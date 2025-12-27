Назван наиболее опасный для дыхательных путей тип бенгальских огней

Дым от бенгальских огней в помещении может быть опасен для детей, людей с астмой или чувствительными дыхательными путями. При этом особенно сильно загрязняют воздух изделия, искрящиеся разными цветами. Об этом рассказала Марина Рудакова, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета.

По словам специалиста, бенгальские огни представляют собой металлическую проволоку, покрытую пиротехнической смесью. В ее состав обычно входят горючее вещество, окислитель, связующее и иногда компоненты, придающие искрам цвет. При поджигании смесь горит при высокой температуре: окислитель выделяет кислород, а раскаленные частицы металла разлетаются и, остывая в воздухе, формируют характерные искры.

«Образующийся при этом белый дым на самом деле является аэрозолем из сверхмелких твердых частиц. В процессе горения металлические опилки окисляются и превращаются в микроскопические частицы оксидов металлов, которые долго остаются во взвешенном состоянии в воздухе», – объяснила эксперт.

Рудакова отмечает, что при вдыхании такие частицы могут раздражать дыхательные пути, вызывать кашель и першение в горле. Наиболее уязвимы дети, люди с бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью дыхательной системы. Кроме того, при использовании бенгальских огней в закрытом пространстве частицы оседают на мебели и других поверхностях.

Эксперт подчеркивает, что классические серебристые бенгальские огни обычно менее агрессивны, чем цветные, так как выделяют в воздух меньше загрязнителей. Однако и они не являются полностью безопасными при использовании в помещении.

Чтобы снизить возможные риски для здоровья, специалист рекомендует зажигать бенгальские огни на улице и держать их подальше от детей и домашних животных.