Врач объяснил, что губит здоровье

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов напомнил, что есть опасное заблуждение, будто вино защищает от рака.

"Это опасная иллюзия, построенная десятилетиями маркетинга и выборочного цитирования исследований", - подчеркнул врач, добавив, что на самом деле "красное вино не лучше водки".

Гастроэнтеролог напомнил, что любой алкоголь провоцирует семь типов рака.

"Это рак полости рта, глотки, гортани, пищевода (плоскоклеточная карцинома), а также печени (гепатоцеллюлярная карцинома), молочной железы, толстой и прямой кишки", - перечислил врач.

Ученые выяснили, что алкоголь начинает атаковать нас, как только попадает в организм.

"Этанол изменяет состояние микрофлоры полости рта. Что очень важно, и об этом многие забывают", - рассказал Сергей Вялов.

Согласно последним данным, шесть стандартных порций спиртного в неделю сокращают жизнь на 11 месяцев.

"Почти три месяца, это много или мало, решать вам. Но шесть порций в неделю - это меньше одной порции в день. Это не алкоголизм. Это "умеренное употребление", которое нам рекомендуют как безопасное", - заметил врач в своем блоге.

Он также добавил, что канцероген, с которым многие привыкли "расслабляться", крадет уже порядка трех лет жизни, если человек употребляет четыре порции алкоголя в день.