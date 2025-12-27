Эксперт назвала главные угрозы для зубов во время новогодних каникул

В период новогодних застолий стоматологи фиксируют рост числа обращений с острыми повреждениями зубов — сколами эмали и выпавшими пломбами. Об этом «Чемпионату» рассказала заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько.

Основная причина — праздничный рацион. Орехи, карамель, жёсткое мясо и сухофрукты создают экстремальную нагрузку на зубы. Если эмаль ослаблена или пломба старая, даже один неудачный укус может привести к повреждению.

«Когда интервал между приёмами пищи практически отсутствует, эмаль не успевает восстановиться и становится более восприимчивой к повреждениям», — пояснила врач.

Длительные застолья и сочетание сладкого с алкоголем повышают кислотность во рту, нарушая естественную реминерализацию эмали.

Особую опасность представляют игристые и белые вина. Их низкий pH размягчает эмаль, а спирт снижает слюноотделение, лишая зубы естественной защиты. На этом фоне даже обычная жевательная нагрузка может стать травмирующей.

В группе риска также пациенты с брекетами, винирами и коронками — твёрдая пища может вызвать их отклеивание или скол. Отдельная проблема — использование зубов «не по назначению» для открывания бутылок или упаковок, что часто приводит к травмам.

Чтобы снизить риски, Радько советовала отдавать предпочтение мягким продуктам, избегать резкого чередования горячего и холодного, соблюдать гигиену даже в поездках и не открывать напитки зубами. Профилактический осмотр перед праздниками помогает выявить пломбы или реставрации, которые уже не выдерживают нагрузки.