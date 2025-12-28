Врач указала предельную дозу новогодних салатов

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова не советует налегать на новогодние салаты с майонезом. Они вредны для здоровья.

«Хорошо, если суммарная порция даже для здорового человека не будет превышать 150-200 граммов. Людям с различными хроническими заболеваниями очень важно придерживаться рекомендаций врача и соблюдать рекомендации по питанию, как в будни, так и в праздники», – сказала она РИА Новости.

Такие салаты как оливье и селедка под шубой лучше вообще исключить из рациона людям с ожирением, диабетом, сердечникам и прочим.

Ранее «СП» сообщала о том, что холодец является отличным вариантом для новогоднего стола с точки зрения здоровья.