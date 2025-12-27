Диетолог разрешил россиянам есть все в новогоднюю ночь, но с одним условием

Здоровым россиянам в новогоднюю ночь можно готовить и есть все, но важно не переедать, исключение лишь для тех, у кого заболевания - им нужна диета даже в праздник. Об этом рассказал ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян.

"Можно готовить и есть все. Только важно знать меру и ограничиваться, пробовать и не переедать. Вот самое главное. Самая большая опасность именно в новогодние праздники - когда все вкусно, все обильно, и ты не можешь остановиться. Важно научиться отодвигать тарелку. Но попробовать надо все, потому что это праздник, праздник уникальный, и мы должны получать удовольствие, он должен остаться в памяти не только общением, но и вкусностями всякими. Поэтому не надо запрещать", - сказал Тутельян.

Он подчеркнул, что тем, кому по медицинским показаниям не рекомендуется употреблять некоторые продукты, необходимо придерживаться диеты и в праздники. Остальные же могут позволить себе всего понемногу.

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не готовить салат оливье "тазиками", поскольку хранится блюдо всего 12 часов в холодильнике и 4 часа за его пределами.